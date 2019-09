Protocollo d’intesa tra Comune, Città metropolitana ed ente nazionale microcredito

Genova. Lunedì 23 Settembre alle ore 16 al Porto Antico di Genova (Magazzini del Cotone – Modulo 9 – Terzo Piano – Sala Scirocco-Libeccio), il sindaco Marco Bucci, in rappresentanza del Comune di Genova e della Città Metropolitana di Genova, firmerà un protocollo d’intesa con il presidente dell’Ente nazionale per il microcredito Mario Baccini, per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza nel territorio metropolitano.

Il microcredito imprenditoriale è uno strumento di microfinanza, pensato per le imprese di più recente costituzione o neocostituite, che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di accesso al credito di coloro che hanno difficoltà nell’interfacciarsi con i circuiti bancari tradizionali. Questo strumento permette di ottenere un finanziamento, fino ad un massimo di 35.000 €, pur in assenza di garanzie reali da parte del richiedente.

Dal 2015 ad oggi sono 24 mila i posti di lavoro creati grazie al microcredito, con 296 milioni di euro erogati tramite 13.219 finanziamenti destinati a nuove attività e piccole e medie imprese dai 31 istituti finanziari convenzionati a livello nazionale.

L’accordo è finalizzato a favorire, nel territorio cittadino e metropolitano, la conoscenza ed utilizzazione di questa opportunità, sia da parte dei beneficiari che degli attori del sistema bancario, associativo e professionale.

Più in particolare l’accordo sosterrà: la promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti; attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni; l’educazione finanziaria, lo sviluppo della cultura imprenditoriale, i principi solidali e l’etica del profitto, un’attività congiunta di progettazione.

Ciò che contraddistingue il microcredito è l’attenzione alla persona, manifestandosi con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella di post-erogazione del finanziamento, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto, grazie all’assistenza di un tutor.

Comune di Genova e Città Metropolitana si avvarranno di Job Centre, società accreditata a prestare la propria attività di tutoraggio in ambito nazionale ed operante in particolare nell’ambito del territorio metropolitano di Genova, per lo svolgimento di tutte le attività relative alla diffusione delle opportunità offerte dai finanziamenti di microcredito e di supporto informativo personalizzato preliminare all’accesso allo strumento.