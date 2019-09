Pro Recco: vittorie e applausi a Berkeley e Stanford

Recco. La più antica e la più importante tra le dieci Università della California. La Pro Recco fa il suo ingresso a Berkeley, campus che ha segnato la storia degli Stati Uniti e non solo. Ottanta ettari e migliaia di studenti che ogni giorno animano le strutture affacciate sulla baia di San Francisco.

Finisce 20-9 per Ivovic e compagni il match amichevole davanti ad un folto pubblico. Alla fine uno scatto ricordo tutti insieme immortala il momento storico. Poi è giunto il momento di partire per un’altra Università tra le migliori al mondo: Stanford. I professori biancocelesti stanno arrivando.

Imballata dai duri carichi di lavoro, la Pro Recco trova comunque le energie per vincere. Doppio successo a Stanford per i ragazzi guidati da Rudic, in acqua nel torneo che conclude la tournée californiana. Al mattino i liguri hanno sconfitto per 24-9 i padroni di casa, replicando qualche ora dopo contro la University of California Los Angeles allenata da una vecchia conoscenza della pallanuoto italiana, Adam Wright: 20-10 il risultato finale per i biancocelesti che ieri sono tornati in vasca per concludere una settimana di allenamenti, clinic e partite nella Silicon Valley.

Foto di Catharyn Hayne