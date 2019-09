Genova. Un incendio ha distrutto un appartamento in un palazzo in salita San Paolo, nei pressi della stazione di Principe.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con diverse squadre e un’autogru: dopo l’intervento un pompiere ha ricevuto assistenza dai medici accorsi sul posto per una lieve intossicazione dovuta ai fumi del rogo.

Il traffico è stato bloccato per diversi minuti, con il flusso veicolare deviato verso Lagaccio, per chi proveniva da ponente, e fermato in piazza Principe. Al momento non si registrano feriti: si sta procedendo con i rilievi del caso per capire le cause.