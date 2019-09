Prima Categoria, girone B, al via:la parola a Paolo Bonadio del Multedo

Genova, Nel week end ormai alle porte, scattano, ad eccezione del girone A, gli altri tre gironi di Prima Categoria, a cominciare da quello, che si disputa il sabato pomeriggio (girone B).

Al termine di una piacevole chiacchierata con il capitano del Multedo, Paolo Bonadio, abbiamo iniziato a fare le carte al torneo, chiedendo al forte difensore se il campionato che andrà ad affrontare è davvero l’ultimo, come dice ogni anno…

“Ogni anno smetto, ma poi continuo – afferma sorridendo Bonadio – quest’estate ho iniziato a studiare da direttore sportivo, ma ha prevalso la voglia di giocare e di sentirmi ancora protagonista…”.

“Insieme al mister e a tutto lo staff tecnico abbiamo costruito una squadra importante, equilibrata… il Multedo ha la possibiltà di fare un grande campionato, le potenzialità della squadra sono interessanti, cercheremo di stare sempre nella parte alta della classifica, a settembre tutti vogliono vincere… ci sono squadre attrezzate che hanno speso per rinforzarsi, ma troveranno sul loro cammino un Multedo pronto a dire la sua...”.

“Pensiamo di avere preso giocatori in grado di alzare l’asticella delle nostre ambizioni come Salas, Del Ponte, Lepri, Degl’Innocenti, Sacco, tutti giocatori di spessore… diciamo che ci sono tutte le condizioni per fare bene – conclude Bonadio – le favorite? Tutti dicono Mignanego, Voltrese, Anpi Casassa, mi allineo al pensiero altrui anche perchè non guardo al mercato in casa d’altri… ma negli ultimi anni hanno vinto compagini che partivano un gradino sotto…”.