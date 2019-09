Genova. Entusiasmo, coraggio, voglia di fare bene e di stupire ancora. Il tutto nella consueta giornata di sole splendente che da sempre contraddistingue questo appuntamento.

L’Iren Genova Quinto, unica formazione genovese iscritta al campionato di Serie A1 di pallanuoto, si è presentata questa mattina ai tifosi, alla stampa e alla città nella tradizionale cornice della sua sede sociale, in via Quinto.

Presenti la prima squadra (inclusi i quattro nuovi acquisti Alex Giorgetti, Andrea Fracas, Thomas Tabbiani e Mario Guidi) e il settore giovanile al gran completo, Lorenzo Ravina e Gianfranco Deferrari per la Fin, il consigliere con delega allo sport Stefano Anzalone e il presidente del Municipio Levante Francesco Carleo.

“L’obiettivo è quello confermarci, magari con un po’ più di comodità, in questa categoria. E poi rimane l’obiettivo diciamo sistemico, quello di radicare sempre di più la pallanuoto di alto livello a Genova. È uno sport ligure, ma in questa città lo è sempre stato un po’ per la riviera. Per noi diventare la squadra di riferimento di Genova per la pallanuoto è importante. Ogni cammino inizia con un passo, e noi crediamo di averlo fatto”, ha detto il presidente del club Giorgio Giorgi.

“Il nostro obiettivo deve essere la conferma della categoria. Siamo al secondo anno consecutivo, il terzo in totale, in questa categoria e il campionato di A1 è molto selettivo, dove giocano i migliori giocatori del mondo. Sarà complicato, molte squadre si sono rinforzate, altre rimangono competitive pur avendo perso qualcosa. Il primo traguardo resta quindi la salvezza, poi quello che arriverà in più ce lo prenderemo sicuramente”, ha aggiunto il tecnico Gabriele Luccianti.

L’allenatore biancorosso ha ricordato, insieme ad un commosso applauso di tutti i partecipanti, Marco Paganuzzi, scomparso lo scorso novembre.