Pontedecimo, a fuoco capannone vicino alla stazione ferroviaria. Fumo in tutto il quartiere. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio presso la stazione ferroviaria di Pontedecimo, in Valpolcevera.

A prendere fuoco un capannone adibito a magazzino per attrezzi: il tetto ha preso fuoco per primo, dando poi innesco per tutta la struttura che in pochi minuti è stata devastata dalle fiamme.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno impedito che il rogo si propagasse in altre strutture adiacenti. Presenti anche carabinieri e tecnici Rfi.

Stando ad alcune testimonianze racconte sui social, ad inizio dell’incendio si sono udite diverse esplosioni, probabilmente derivanti da alcune bombole rimaste nell’edificio. Non si registrano feriti.

(foto Elisabetta Princi)