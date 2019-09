Pioggia su Genova, l’evento Deejay Time a De Ferrari rinviato a lunedì

Genova. L’allerta era stata declassata, ma la pioggia ha continuano a cadere e anche se non sarebbe stato un problema di sicurezza la festa ne avrebbe certamente risentito. Per questo è stato spostato a lunedì 23 settembre, sempre alle 20e30, l’evento Deejay Time.

Nell’ambito degli appuntamenti del “fuori salone” per il Nautico su un grande palcoscenico in piazza De Ferrari quattro grandi conduttori, musicisti e fonici radiofonici – gli storici dj della trasmissione Deejay Time – come Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso faranno ballare Genova.

La serata, ha ingresso gratuito, avrà inizio alle 20e15.

Di seguito il programma:

20.15 Warm up dj set

21.15 Inizio spettacolo, con saluti istituzionali

21.30 DeejayTime 23.45 Fine show