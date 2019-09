Per divertirsi non serve uscire di casa

Il mondo dei casinò online è una industria molto competitiva, le varie piattaforme online si sfidano non solo sulla qualità e quantità di giochi a disposizione, ma anche e soprattutto cercando di attirare il giocatore ingolosendolo con ricchi bonus al momento della registrazione.

Chi si avvicina al mondo del gioco online per la prima volta deve, prima di tutto, puntare su una piattaforma legale e riconosciuta dalla legge italiana, non solo per la sicurezza del gioco ma anche e soprattutto per avere la certezza di non consegnare i propri dati ad aziende senza etica, per questo è importante verificare che sul sito sia presente il bollino AAMS.

Per il neofita che vuole approcciare questo mondo il primo consiglio è sempre lo stesso, cercare tra tutti i casinò quelli che offrono ricchi incentivi che permettono di vincere con bonus senza deposito, oltre a questo è importante per il giocatore provare le varie APP per cellulari e tablet che permettono di giocare, e vincere, direttamente dal divano di casa.

Grazie a questi bonus non solo si potrà provare gratuitamente tutte le varie proposte di ogni singola sala giochi, individuare i tavoli, le slot o le poker room preferite ma si potrà anche di imparare le regole del gioco senza per forza dover giocare con del denaro reale.

Se grazie ai bonus di ingresso si potrà giocare senza perdere denaro, al contrario i bonus permettono al giocatore di realizzare vincite in denaro vero.

In Italia la “guerra” tra le varie piattaforme di gioco online è stata resa ancora più severa dalla recente introduzione della normativa che vieta, di fatto, a tutte le piattaforme di farsi pubblicità attraverso i canali tradizionali come gli spot tv, le sponsorizzazioni delle squadre sportive e i classici banner sui siti web sportivi e non solo.

Per un settore che secondo un articolo del Sole 24 ore valeva nel 2017 il 7,2% dei giochi con vincite in Italia questo cambiamento è stato epocale, basti pensare a cosa avviene nel resto d’Europa dove le maglie delle principali società di calcio sono piene di sponsorizzazioni legate al mondo delle scommesse.

Ecco che ingolosire i potenziali clienti con lauti bonus iniziali è stata una delle strategie per il mercato del gioco online per continuare ad attrarre nuovi giocatori, giorno dopo giorno.