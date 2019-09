Partiti i campionati Juniores: Lavagnese e Ligorna sconfitte a domicilio

Savona. Hanno preso il via oggi, sabato 14 settembre, i campionati Juniores. Giornata inaugurale sia per i gironi nazionali che per i gironi regionali liguri di Eccellenza.

Vediamo risultati, classifica e prossimo turno dei raggruppamenti che vedono impegnate le squadre liguri.

Juniores nazionali girone A

I risultati della 1ª giornata:

Borgosesia – Arconatese 3-0

Bra – Vado 1-3

Fossano – Verbania 2-1

Inveruno – Milano City 1-3

Lavagnese – Chieri 2-3

Ligorna – Castellanzese 1-2

Sanremese – Casale 1-1

Savona – Legnano 1-2

Classifica: Borgosesia, Milano City, Vado, Chieri, Castellanzese, Fossano, Legnano 3; Casale, Sanremese 1; Lavagnese, Ligorna, Savona, Verbania, Bra, Inveruno, Arconatese 0

Le partite della 2ª giornata, in programma sabato 21 settembre:

Arconatese – Lavagnese

Chieri – Inveruno

Casale – Bra

Castellanzese – Sanremese

Legnano – Ligorna

Milano City – Fossano

Vado – Borgosesia

Verbania – Savona

Juniores regionali Eccellenza girone A

I risultati della 1ª giornata:

Cairese – Finale 4-2

Sestrese – Molassana Boero 3-0

Arenzano – Pietra Ligure 3-0

Varazze Don Bosco – Campomorone Sant’Olcese 3-2

Genova Calcio – Ceriale 2-0

Serra Riccò – Imperia 0-1

Vallescrivia – Albenga 0-0

Classifica: Arenzano, Sestrese, Cairese, Genova Calcio, Varazze Don Bosco, Imperia 3; Albenga, Vallescrivia 1; Campomorone Sant’Olcese, Serra Riccò, Finale, Ceriale, Pietra Ligure, Molassana Boero 0

Le partite della 2ª giornata, in programma sabato 21 settembre:

Albenga – Varazze Don Bosco

Campomorone Sant’Olcese – Sestrese

Ceriale – Cairese

Finale – Arenzano

Imperia – Genova Calcio

Molassana Boero – Serra Riccò

Pietra Ligure – Vallescrivia

Juniores regionali Eccellenza girone B

I risultati della 1ª giornata:

Anpi Sport E. Casassa – Canaletto Sepor 2-1

Don Bosco Spezia – Sammargheritese 2-3

Genovese Boccadasse – Athletic Club Liberi 0-11

Goliardicapolis – Angelo Baiardo 3-2

Ruentes – Rivasamba 0-1

Sestri Levante – Tarros Sarzanese 2-1

Valdivara 5 Terre – Magra Azzurri 1-1

Classifica: Athletic Club Liberi, Sammargheritese, Goliardicapolis, Anpi Sport E. Casassa, Sestri Levante, Rivasamba 3; Magra Azzurri, Valdivara 5 Terre 1; Angelo Baiardo, Tarros Sarzanese, Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia, Ruentes, Genovese Boccadasse 0

Le partite della 2ª giornata, in programma sabato 21 settembre:

Angelo Baiardo – Don Bosco Spezia

Athletic Club Liberi – Anpi Sport E. Casassa

Canaletto Sepor – Ruentes

Magra Azzurri – Sestri Levante

Rivasamba – Valdivara 5 Terre

Sammargheritese – Genovese Boccadasse

Tarros Sarzanese – Goliardicapolis