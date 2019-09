Pallanuoto, i campioni del mondo premiati a Recco

Recco. Da una premiazione all’altra: non si è ancora spenta l’onda di entusiasmo per la vittoria del campionato mondiale di Gwangju.

Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre gli otto biancocelesti iridati sono stati premiati in municipio: hanno ricevuto dall’amministrazione comunale di Recco un portachiavi personalizzato per sottolineare l’apprezzamento di tutta la comunità recchelina.

Insieme a loro è stata omaggiata anche la Pro Recco Judo, storico sodalizio che festeggia 50 anni.

“Questi giovani talenti sono rappresentativi non solo dello sport della nostra città – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – ma costituiscono anche un modello per i più giovani per la loro disciplina e per la loro cultura dell’impegno e del sacrificio”.