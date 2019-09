L’addio di Renzi non scuote il Pd della Liguria: se ne va solo Lella Paita

Genova. L’esodo almeno tra i genovesi e liguri non c’è stato. Per ora. Anche se a metà pomeriggio, dopo che per ore era girata la voce contraria, arriva la notizia che Raffaella Paita lascia il Pd per Matteo Renzi. “Per la mia storia starò con Matteo Renzi” scrive l’ex candidata alle Regionali su facebook.