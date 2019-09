Opposizione in Regione all’attacco di Toti: “Assente per motivi istituzionali o campagna elettorale?”

Genova. Oggi in via Fieschi è in programma una seduta (non votante) del consiglio regionale. Ma tra le assenze in aula è, più pesante delle altre, anche quella del presidente della Regione Giovanni Toti. Un’assenza che non è passata inosservata al centrosinistra e al Movimento 5 Stelle.

“Toti è a Roma per la Regione o per la sua campagna elettorale? – si chiedono Giovanni Lunardon, capogruppo Pd e Gianni Pastorion, Rete a Sinistra – il presidente della giunta ligure oggi non è presente in consiglio regionale: un’assenza “giustificata” adducendo motivi istituzionali non meglio precisati. La realtà, però, sembrerebbe un’altra, perché alle 11,30 è convocata, alla Camera dei deputi, la conferenza stampa di presentazione del suo movimento politico “Cambiamo”. Toti è la massima carica regionale, se giustifica la sua assenza per motivi istituzionali e poi i motivi sono altri, allora sta prendendo in giro non solo l’aula, ma tutti i cittadini liguri”.

“Impegni istituzionali è una giustificazione vaga – continuano dall’opposizione – serve un chiarimento credibile da parte del presidente sulle reali motivazioni che oggi lo hanno spinto a disertare il Consiglio. È quanto abbiamo chiesto in aula oggi insieme alla collega Alice Salvatore (M5S). Attendiamo una risposta formale da parte della presidenza del Consiglio ligure.