Olympia e Serteco: il presidente Giorgio Parodi raddoppia

Genova. Siccome all’Olympia non ci si annoia mai, la stagione 2019/20 parte con una vera e propria notizia bomba: Giorgio Parodi, già numero uno della società gialloblù, assume la carica di presidente della Serteco Volley School. Una grande novità per tutto il panorama del volley genovese e non solo, visto che Serteco ed Olympia sono le due uniche società con una squadra femminile di livello nazionale.

Le due società, con la firma dell’accordo, rimarranno autonome nella gestione ma attiveranno una collaborazione che non potrà che portare grandi frutti ad entrambe.

Come detto, Giorgio Parodi sale al ruolo di presidente della Serteco, con Gianfranco Molisano che resterà in organigramma come presidente onorario. Invariati resteranno anche gli assetti societari e tecnici delle Coccinelle.