Oltre mille iscritte per la Genova in rosa: dalla Foce a Boccadasse, si cammina contro la violenza

Genova. Oltre mille magliette sono pronte a colorare Genova: domani, domenica 29 settembre, nel capoluogo ligure, è in programma la prima edizione di “Genova in Rosa”, una camminata di donne per le donne. La partenza è prevista alle ore 10 da piazza Rossetti, in zona Foce, camminata lungo Corso Italia e arrivo sulla spiaggia di Genova Boccadasse.

Si sono iscritte alla camminata tantissime donne di ogni età, dalle piccolissime alle novantenni. Il passaparola, grazie anche al contributo dei social network, è stato coinvolgente! Tante le iscrizioni online e tante anche le donne che si sono recate al Centro Antiviolenza Mascherona per il ritiro delle 1000 magliette, terminate in poche ore,.

Per chi non si è ancora iscritta ma desidera partecipare sono possibili nuove iscrizioni, purtroppo solo senza maglia, con una offerta libera che andrà tutta al Centro Mascherona

Sarà possibile iscriversi dalle ore 9 alle ore 10 alla partenza in Piazza Rossetti

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook “Genova in Rosa”.

L’evento è patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e dalla Consigliera di Parità di Città metropolitana di Genova Mariacarla Sbolci. Alla camminata hanno aderito il civ Boccadasse e il civ Foce che offriranno un piccolo ristoro alle partecipanti, la Dechatlon che ha fornito pettorali, barrette e gadget. Il ricavato dell’iniziativa verrà destinato al Centro Antiviolenza Mascherona che ogni anno accoglie e sostiene più di cinquecento donne vittime di violenza.