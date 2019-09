Nuovo ponte, trasporto eccezionale questa notte per cinque conci. Si replica venerdì

Genova. Proseguono i trasporti eccezionali per portare in cantiere gli elementi del nuovo Viadotto Polcevera, arrivati via mare a Genova.

Questa settimana i trasporti saranno due: il primo questa notte, un trasporto stradale con per cinque conci, come il secondo, previsto per venerdì notte.

I conci, caricati su appositi carrelli, si muoveranno partendo alle ore 22.00 dalla banchina di Ansaldo Energia e arrivando al cantiere di Ponente, seguendo l’asse: Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Municipale e vetture di supporto tecnico.

Il traffico potrà subire rallentamenti a seconda del passaggio del trasporto eccezionale.