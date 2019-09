Nuovo ponte, arrivano i pezzi di impalcato. Tutte le modifiche a viabilità e sosta per i trasporti eccezionali

Genova. Venerdì 6 settembre è in previsione il primo trasporto eccezionale di parti di impalcato del Nuovo Viadotto Polcevera destinate al cantiere lato Levante.

Per consentire il transito dei conci si rende necessaria la chiusura di una corsia in Piazza Vittorio Veneto a partire da questa sera, dalle 21.30 alle 05.00, per smontare temporaneamente il grigliato aereo a protezione della linea di alimentazione dei filobus.

Nel corso delle attività il transito da Piazza Vittorio Veneto sarà quindi a senso unico alternato, regolato da personale di Polizia Locale. Le operazioni di smontaggio sono previste per tre notti consecutive, fino alle ore 05.00 del 6 settembre.

Inoltre, per circa 4 mesi, sarà interdetto il passaggio pedonale sul marciapiede di piazza Vittorio Veneto (lato levante): sarà attivato un percorso alternativo attraverso il sottopasso ferroviario posto tra via Buranello e piazza Settembrini (via Urbano Rela). Il marciapiede verrà ridotto per allargare la carreggiata da cui passeranno i trasporti di grandi dimensioni.

Il primo trasporto eccezionale sull’area di Levante è previsto per la notte del 6 settembre: a partire dalle ore 22.00, quattro conci, arrivati via mare, verranno mossi dalla Banchina AEN/Arcelor Mittal fino al cantiere di ricostruzione Ponte sul Polcevera, accompagnati da quattro veicoli di scorta tecnica.

Il percorso seguito sarà: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.

Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale sarà in vigore il divieto di sosta su via Reti e via Gillack dalle ore 19.00 del 6 settembre.