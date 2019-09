New Gel, nuovo sciopero e protesta davanti ai cancelli

Genova. Nuova protesta alla New Gel di Bolzaneto. Da questa notte una quarantina di persone, tra lavoratori, sindacalisti dei Si Cobas e antagonisti presidiano l’ingresso dell’azienda, che si occupa del trasporto del fresco, per protestare contro le pesanti condizioni di lavoro degli autisti e il mancato rinnovo del contratto a due di loro.

La situazione è tranquilla anche se viene impedito il transito dei mezzi in uscita dall’azienda. Sul posto le volanti della polizia e la Digos.

Una protesta simile era stata organizzata la notte tra il 29 e il 30 agosto: in quel caso la Digos aveva denunciato 19 persone per manifestazione non autorizzata, violenza privata e blocco stradale in virtù delle nuove norme contenute nel decreto sicurezza bis.

Lunedì invece lavoratori, Si Cobas e antagonisti avevano organizzato un presidio pacifico sotto la sede della Fit Cisl responsabile secondo i Si Cobas di aver firmato con la New Gel un accordo peggiorativo per le condizioni di lavoro degli autisti.