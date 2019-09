Nessun calcinaccio ma un pezzo di tubo, Autostrade: “Il viadotto Bisagno è stabile e sicuro”

Genova. Non calcinacci, ma un pezzo di tubo, non particolarmente grande. Questo è quanto caduto dall’alto, dal viadotto Bisagno, nel corso della mattinata. Un accadimento che ha fatto comunque scattare l’intervento di tecnici e polizia locale e ha messo in allarme i cittadini della zona delle Gavette visto che il 12 agosto erano caduto, dall’impalcato del ponte, alcuni calcinacci.

Ma dopo le polemiche, anche politiche, divampate in giornata – ad Alice Salvatore, portavoce del M5S in Regione ha fatto eco il governatore Toti, chiedendo interventi immediati – Autostrade per L’Italia chiarisce l’accaduto con una nota. E forse no, per quel pezzo di tubo non è il caso di ipotizzare la chiusura del viadotto sulla A12.

“In merito alla segnalazione di alcuni residenti della zona delle Gavette rispetto alla caduta di alcuni calcinacci dal viadotto Bisagno sulla A12 – scrivono dalla Direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia – si precisa che le immediate verifiche effettuate dai tecnici della Direzione di Tronco di Genova hanno rilevato lo sganciamento di un gomito di plastica di un pluviale per lo scolo dell’acqua piovana, distaccatosi probabilmente a causa del maltempo odierno e del forte afflusso di acqua. È prevista già per domani mattina la sostituzione del pezzo in plastica. Il viadotto, monitorato e mantenuto con regolarità, è assolutamente sicuro e non presenta alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico”.