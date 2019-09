Monte Moro, scoperta piantagione di marijuana con 51 piante. Carabinieri arrestano un uomo

Genova. I carabinieri del nucleo Forestale hanno individuato in un’area a valle del Monte Moro, vicino a un fabbricato rurale abbandonato, una piantagione di cannabis composta da 51 piante.

I militari hanno proceduto all’estirpazione delle piante e al loro sequestro nonché alla perquisizione di un capanno occupato abusivamente dove è stato sorpreso in flagranza di reato un uomo, genovese, di 53 anni arrestato per la produzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione prosegue la campagna dei carabinieri in contrasto alla produzione e vendita di sostanze stupefacenti, in un periodo dell’anno in cui ci si prepara alla “raccolta”.