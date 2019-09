Monografia sulla medicina di condivisione realizzata dallo staff della Asl3 Liguria

Genova. Vi segnaliamo la monografia, già disponibile sul web (Per un nuovo management socio-sanitario: la Medicina di Condivisione) ed in corso di preparazione della copia edita a stampa, della interessantissima monografia realizzata dallo Staff della ASL3 Liguria sotto la guida sapiente del Suo Direttore Generale Dott. Luigi Carlo Bottaro.

La monografia, per l’argomento trattato, gli aspetti innovativi e la semplicità della esposizione, ritengo meriti ampia diffusione attraverso i Vostri canali. La contestualizzazione alla realtà genovese la rende ancor più attuale e pregnante per una testata giornalistica con radici liguri come la Vostra.

Questo è il link del sito dal quale potrete scaricare la monografia ed utilizzare sia l’Editoriale che la Prefazione o tutto il volume per un Vostro servizio: http://www.medicalsystems.it/area-formazione-e-informazione/editoria/.

La collana Caleidoscopio, altra peculiarità ligure, a diffusione nazionale, è edita dalla Società di diagnostici Medical Systems SpA che ha sede a Genova ed è stata fondata dall’indimenticato Cav. Marco Pater. La collana ha una vita di 37 anni.

Grato per l’attenzione che vorrete dedicare.

Cordiali saluti.

Sergio Rassu

Direttore Responsabile “Caleidoscopio”

tel 338 2202502