Genova. Incidente questo pomeriggio a Molo Giano nel porto di Genova. Per ragioni ancora da accertare uno yacht in secca nel bacino uno per operazioni di refitting si è rovesciato. Sei i feriti, ma lievi. Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Lo yacht era arrivato questa mattina. Si tratta di un maxi veliero in legno.

Foto 3 di 4







“Secondo quanto appreso – spiega Enrico Poggi, Filt Cgil – in fase di fissaggio dello yacht è saltato qualche ‘tacco’.

I feriti, tutti membri dell’equipaggio presentano solo escoriazioni. Fortunatamente è andata bene ma è evidente che durante operazioni di questo tipo nessuno dovrebbe sostare accanto alla nave”.