Mima aeroplano davanti alla tifoseria del Toro, due anni di Daspo per tifoso Samp

Genova. E’ stato identificato dalla Digos grazie alle telecamere interne allo stadio e ha ricevuto un Daspo per due anni dal questore di Genova il tifoso della Sampdoria che domenica dalla gradinata Nord ha mimato in direzione della tifoseria del Torino un aeroplano, in un gesto di pessimo gusto a ricordare la tragedia di Superga del 4 maggio del 1949, schianto dove morì l’intera squadra del Torino.

L’uomo non ha precedenti penali e non farebbe parte della tifoseria organizzata. Il gesto era stato immortalato da una foto pubblicata sull’edizione di Torino del Corriere della Sera che in un fondo ha denunciato l’accaduto.