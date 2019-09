Mezzo grammo in tasca e due “panetti” in casa, arrestato pusher a San Fruttuoso

Genova. A tradirlo è stato poco meno di un grammo di hashish ma, una volta che i carabinieri del comando di San Fruttuoso hanno avviato la perquisizione dell’appartamento in cui viveva in via Berghini hanno trovato una vera centrale dello spaccio.

Le manette, quindi, sono scattate ai polsi di un ventunenne italiano, con precedenti specifici, che è stato sorpreso ieri, a bordo di uno scooter con circa mezzo grammo di hashish e diverse banconote.

Una volta nell’abitazione, però, i militari hanno trovato circa 730 grammi di hashish, suddiviso in due panetti, tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento di dosi e quasi 4 mila euro in contanti, che potrebbero essere il risultato dell’attività di spaccio.