Metropolitana, lavori per prolungamento verso Terralba inizieranno entro il 2020

Genova. «Sarà pubblicato già all’inizio del 2020 il bando per l’appalto integrato che consentirà di andare avanti nei lavori di prolungamento della linea Metro. Ciò significa che saremo pronti a partire con la realizzazione alla fine dello stesso anno».

È quanto assicura l’Assessore alla Mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari in relazione ad alcune dichiarazioni che, su diverse pagine social, stanno diffondendo la voce di un possibile rinvio dei lavori di prolungamento del metrò per la zona di San Fruttuoso,

«Allo stato attuale – continua Balleari – si stanno completando le progettazioni definitive dei due prolungamenti della linea, già interamente finanziati dallo Stato; questo viene confermato proprio dalla presenza sul portale Ambiente in Liguria della documentazione inviata dai progettisti. Ciò consentirà di ottenere le prescritte autorizzazioni a procedere con la progettazione esecutiva. È evidente, infatti, come il fatto di trovarci già in questa fase del procedimento provi la nostra forte volontà di giungere più velocemente possibile all’ultimazione di tutti i necessari passaggi preliminari, lavorando su più fronti e con l’obiettivo di uno svolgimento quanto più possibile lineare e senza ostacoli. È da rilevare, infine – conclude l’assessore – come entrambi i prolungamenti interessino fortemente aree di proprietà del Gruppo FS, con il quale l’amministrazione comunale sta da tempo lavorando e con la quale ha sottoscritto due diversi Protocolli di Intesa già dal mese di maggio».