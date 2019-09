Metropolitana by night per il fuori Salone Nautico. Domenica apertura fino alle due di notte

Genova. Metropolitana aperta fino alle due di notte per il concerto “Deejay Time”, l’appuntamento musicale del fuori Salone Nautico 2019 in programma domenica 22 settembre in piazza De Ferrari.

Per agevolare cittadini e turisti nel raggiungere il luogo della festa, l’orario della metropolitana sarà prolungato, le ultime corse saranno all’1.40 da Brin e alle 2.00 da Brignole.

Le aperture straordinarie della metropolitana, in occasione di importanti eventi, sono un’opportunità per rendere il trasporto pubblico sempre più fruibile e attento alle esigenze di mobilità dei cittadini.