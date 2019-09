Genova. Dopo la giornata instabile e ventosa di ieri il week end si apre con un sabato variabile in attesa di un nuovo peggioramento atteso per domenica mattina. Lunedì invece sarà bel tempo.

Per quanto riguarda la giornata di oggi il meteorologi di Limet parlano di nubi sparse al mattino su tutta la regione, più intense nelle aree interne e sullo Spezzino. Nel corso della giornata schiarite lungo le coste, addensamenti cumuliformi nelle zone interne con rischio di qualche temporale nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri; asciutto altrove. In serata probabile qualche rovescio sull’Imperiese in estensione al mare aperto prima di notte.

Venti: Moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a sud-ovest nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.