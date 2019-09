Genova. La possibilità di rovesci temporaleschi è limitata inizialmente di prima mattina, dal settore centrale a quello orientale, poi nel pomeriggio, come accade ormai da qualche giorno, nell’entroterraa partire dal gruppo Aveto-Trebbia.

Secondo il Limet, il centro meteo ligure, ci potrebbe essere la possibilità di qualche sconfinamento serale sulla costa del Levante.

Nel mezzo schiarite in estensione da Nord-Ovest verso Sud-Est, e cielo che si farà poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio lungo le coste.

I venti saranno deboli settentrionali o rafficati in eventuali situazioni temporalesche. Si dispongono dai quadranti meridionali in giornata lungo le coste. In serata ruotano da Nord e rinforzano.

Mare poco mosso.

Temperature in lieve calo le minime. Senza variazioni significative le massime. In serata con la rotazione dei flussi generale calo termico. Sulla costa minime tra 19 e 24° C, nell’interno tra 14 e 20° C. Massime tra 26 e 30° sulla costa, tra 24 e 28° nell’interno.