Genova. L’infiltrazione di aria più fresca da nord favorisce un calo delle temperature e anche qualche piovasco sparso. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 19 settembre, al primo mattino precipitazioni sparse nell’entroterra, sul centro-ponente e sullo Spezzino, in esaurimento con il passare delle ore; altrove cieli generalmente nuvolosi, ma saranno possibili delle ampie schiarite soprattutto sull’Imperiese. Nel corso del pomeriggio cielo poco nuvoloso o velato sulla costa e nell’entroterra del centro-levante, qualche residuo piovasco sulle Alpi Liguri. Venti moderati da nord, in particolare tra Genova e Albenga, deboli o moderati altrove. Moderati o forti da nord ovunque dalla sera. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in calo: saranno comprese sulla costa tra 16 e 24 gradi, nell’interno tra 6 e 21.

Domani, venerdì 20 settembre, giornata soleggiata sull’intera regione; fatta eccezione per qualche velatura che sporcherà il cielo nell’entroterra del ponente. Venti: tesi da nord al mattino sul centro-ponente, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Sabato 21 settembre nel corso della giornata aumento della nuvolosità ad iniziare dal ponente. Temperature stazionarie.