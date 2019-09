Genova. Instabilità ancora presente nel corso della mattinata di oggi sulla Liguria, ma con successivo miglioramento. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 23 settembre, piogge risulteranno generalmente deboli sul settore centrale, mentre qualche rovescio anche a carattere temporalesco sarà possibile sullo spezzino. Nel corso della mattinata cessazione dei fenomeni a partire dal ponente in graduale estensione al resto della regione. Ampie schiarite nel corso del pomeriggio in particolare sul settore centrale, cielo generalmente nuvoloso sugli estremi della regione. Poco nuvoloso ovunque in serata. Venti da nord forti al mattino, successiva rotazione da sud e indebolimento. Mare mosso. Temperature comprese tra 17 e 25 gradi sulla costa, tra 6 e 23 nell’interno.

Domani, martedì 24 settembre, al mattino poco nuvoloso o velato, aumento della nuvolosità nel pomeriggio in particolare sul settore centrale. Venti: Deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali per buona parte della giornata, rotazione a nord nel corso della serata. Mari: Poco mossi sul settore centrale, mossi sugli estremi della regione. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 25 settembre cielo generalmente nuvoloso sul centro-levante con anche la possibilità di qualche goccia di pioggia, maggiori schiarite a ponente. Temperature stazionarie o in lieve aumento.