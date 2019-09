Genova. Al mattino nubi sparse, più compatte su centro levante e relative zone interne, ove non si esclude qualche breve piovasco. Schiarite su imperiese. In giornata aperture un po’ su tutti i settori in un contesto variabile.

In settimana è previsto il ritorno delle perturbazioni: già da martedì, infatti, la lunga coda del ciclone atlantico porterà anche sull’Europa centrale le sue piogge, con fenomeni anche intensi sulle cose.

Da monitorare mercoledì, giornata in cui potrebbe “sbarcare” in Liguria un fronte più significativo, con fenomeni anche intensi. Non si escludo, quindi, possibili criticità.

Venti: moderati o tesi da sud est su centro levante, piegano localmente da nord est sul ponente. Mari: Tra mosso e molto mosso, specie al largo.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa min: +18/21°C, max: +22/+25°C

Interno min: +9/+17°C, max: +16/+22°C