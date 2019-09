Genova. Il passaggio di un debole fronte è in grado di apportare nubi e qualche pioggia sulla nostra regione. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 25 settembre, passaggio di nubi su tutta la regione, ma la nuvolosità tenderà a rimanere più intensa e compatta a levante, dove si potrebbe attivare qualche piovasco, in particolare a ridosso dei rilievi e in generale sullo spezzino; nel corso della giornata tendenza ad aperture a ponente. Venti da ovest-sud-ovest al largo, Capo Mele e costa spezzina rinforzando dal pomeriggio come da avviso; variabili meridionali altrove, intensità moderata. Mare molto mosso al largo. Temperature minime in aumento, massime stazionarie comprese sulla costa tra 16 e 24 gradi, nell’interno tra 9 e 22.

Domani, giovedì 26 settembre, schiarite su tutti i settori, salvo residua nuvolosità sull’estremo levante e sul versante padano dell’Appennino centrale. Venti di tramontana tra moderata e tesa, in diminuzione. Temperature in calo di qualche punto le minime a fondovalle, in aumento le massime sulle riviere.

Venerdì 27 settembre nubi marittimo-costiere più organizzate sul settore centrale, non si escludono isolate precipitazioni a ridosso dei rilievi del Genovesato occidentale; libeccio al largo moderato/teso.