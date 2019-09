Genova. Al mattino probabili nubi basse sui versanti padani centro-occidentali senza precipitazioni, bel tempo sul resto della regione, ma con velature in aumento ad iniziare dall’Imperiese. Nel pomeriggio e in serata progressivo aumento della nuvolosità da ponente a levante, inizialmente medio-alta, poi progressivamente più spessa. Non si esclude qualche debole pioggia tra la sera e la notte sull’Imperiese, in genere asciutto sul resto della Liguria.

Correnti orientali abbastanza stabili lasceranno il posto ad una perturbazione atlantica che ci interesserà nella giornata di domenica e parte di lunedi con piogge anche intense e temporali.

Foto 2 di 2



Venti: Moderati da nord su Genova e ponente, deboli orientali a levante. Mari: Stirato sotto-costa, poco mosso al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Costa min: 15/18°C, max: 22/26°C

Interno min: 6 (fondovalle) / 11°C (collina) max: +14/21°C