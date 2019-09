Genova. Prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino nubi più compatte nell’interno di Genova e Savona, in dissolvimento già da metà mattinata. Altrove cielo sereno. Nel pomeriggio qualche nube in più sulle Alpi Liguri e nell’interno del Levante. In serata transito di velature tra Savonese e Genovese.

La depressione ora presente sulle Baleari domani sprofonderà ancora più a sud. Pertanto al Nord Italia vi sarà un rinforzo dell’alta pressione che ci accompagnerà almeno fino a tutto il prossimo weekend.

Venti: al mattino tesi da nord con le raffiche più forti tra Genova e Savona. Ventilazione in calo dal pomeriggio. Mari: al mattino mosso al largo, stirato sottocosta. Dal pomeriggio mare poco mosso ovunque.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Costa min: 13/17°C, max: 24/28°C

Interno min: 5/11°C, max: 18/24°C