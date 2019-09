Genova. L’alta pressione rimane ferma sulle proprie posizioni, ma si potrà assistere sulla nostra regione ad alcuni segnali di cambiamento; da mercoledì, infatti, infiltrazioni di aria più fredda continentale proveranno a minare la stabilità sulle regioni settentrionali italiane, determinando qualche contrasto e un generale abbassamento delle temperature.

Oggi, martedì 17 settembre, a differenza dei giorni precedenti, qualche banco nuvoloso in formazione sul Mar Ligure potrà lambire la Riviera di Levante e la costa genovese orientale; per il resto soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; dalla sera una certa intensificazione della nuvolosità costiera si potrà avere anche sul settore centrale. Venti di brezza leggera, da sud ovest nel corso della giornata; marino teso sull’Appennino centrale. Mare poco mosso. Temperature in lieve aumento le minime sotto-costa a levante. Saranno comprese sulla costa tra 18 e 27 gradi, nell’interno tra 11 e 28.

Domani, mercoledì 18 settembre, cielo nuvoloso, specie nelle zone interne; nella seconda parte della giornata nuvolosità in intensificazione sul centro-levante con possibilità di piovaschi o brevi rovesci entro la serata.

Giovedì 19 settembre residua nuvolosità potrà insistere inizialmente nell’interno, specialmente lungo il versante padano dell’Appennino. Schiarite a seguire. Fresco e ventoso da nord.