Genova. Alta pressione sempre protagonista della scena mediterranea. Si mantengono quindi condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul nord Italia e sulla Liguria. Temperature in lento calo, ma umidità in aumento. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 15 settembre, soleggiato con solo il transito di qualche velatura da ovest verso est. Nel corso del pomeriggio, sparute nubi cumuliformi potranno comparire sui rilievi alpini dell’imperiese e sui contrafforti appenninici di val Trebbia e val d’Aveto, ma senza recare particolari conseguenze. Sul far della sera qualche batuffolo di maccaja si affaccerà sul tratto di costa compreso tra Savona e Genova. Sereno altrove. Venti deboli, mare poco mosso, temperature stazionarie ma attenzione alla sensazione di afa. Saranno comprese sulla costa tra 17 e 30 gradi, nell’interno tra 9 e 28.

Domani, lunedì 16 settembre, giornata stabile e soleggiata. Maccaja sulla costa tra Savona e Genova, specie nelle ore serali. Venti deboli da sud. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie.

Martedì 17 settembre giornata di bel tempo. Nubi alte e velature in arrivo da ovest in serata, ma senza particolari conseguenze. Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari per lo più quasi calmi. Temperature invariate.