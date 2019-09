Genova. Situazione: L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale, garantirà tempo soleggiato con temperature in aumento. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 12 settembre, soleggiato al mattino sull’intera regione. Nel pomeriggio velature sparse sul settore centrale e qualche addensamento sui rilievi delle Alpi Liguri e sull’Appennino del levante; cielo sereno altrove. Venti deboli o localmente moderati da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio, nuova rotazione a nord in serata. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Saranno comprese sulla costa tra 17 e 30 gradi, nell’interno tra 7 e 27.

Domani, venerdì 13 settembre, un’altra giornata soleggiata sull’intera regione. Venti deboli da nord, brezze nel pomeriggio. Mare poco mosso. Temperature in ulteriore aumento.

Sabato 14 settembre cielo sereno ma nel corso della giornata velature in aumento a partire da ponente. Temperature stazionarie.