Genova. Mattinata con tempo instabile su tutta la regione. Rovesci saranno possibili nelle aree interne e sui versanti padani; lungo le coste fenomeni più sporadici con occhiate di sole a levante e precipitazioni più probabili sul centro-ponente. I temporali saranno concentrati in mare aperto. Nel pomeriggio in genere asciutto lungo le coste salvo sgocciolii a levante e qualche temporale sull’estremo Imperiese. Nelle zone interne e sui versanti padani ancora piogge, ma in graduale esaurimento tra la sera e la notte.

La perturbazione in transito sulla nostra regione è accompagnata da vento forte e rovesci più intensi nelle aree interne e sui versanti padani. Temporali relegati al mare aperto. Sabato variabile con qualche temporale nelle zone interne, nuovo peggioramento domenica.

Venti: Forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da est/nord est altrove, generale attenuazione in serata. Mari: Stirato sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: In diminuzione specie nei valori massimi

Costa min: 18/21°C, max: 22/25°C

Interno min: 8 (fondovalle) /14°C, max: 16/21°C