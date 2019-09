Maurizio Felugo a fine tournée: “La Pro Recco ragiona all’americana”

Recco. Si è conclusa la tournée della Pro Recco nella Silicon Valley, negli Stati Uniti.

Da domani i ragazzi allenati da Rudic torneranno a lavorare a Sori. Lo faranno portando con loro l’affetto californiano ricevuto in questi dieci giorni.

“Aver ricevuto l’invito di Stanford e Berkeley, due delle più importanti università del mondo, è stata un’esperienza incredibile – commenta il presidente Maurizio Felugo -. Questo ritiro è servito per iniziare una stagione lavorando insieme, un mix di team building, preparazione fisica e promozione della pallanuoto. L’idea delle clinic è stata una prosecuzione del percorso iniziato con la nostra Academy in un Paese che fa numeri straordinari ma che non ha poi lo sbocco in un campionato competitivo”.

“È stato emozionante vedere centinaia di ragazzini imparare la tecnica del centroboa, stare tra i pali con Bijac, nuotare di fianco a Di Fulvio per studiarne il dribbling. Il loro attaccamento ai nostri campioni ci fa capire, una volta di più, l’importanza di indossare la calottina della Pro Recco. Entusiasmo che abbiamo ricevuto anche nel quartier generale della Apple e dalla folta comunità italiana. Il nostro club ragiona in maniera americana, è formato da tanti giovani, si fa sport e business, ed è doveroso ringraziare la nostra proprietà che ci permette tutto questo” conclude Felugo.