Genova. Il Marassi, sotto di una rete con il Cadimare, acciuffa il pareggio con l’argentino Roman Stefanzl.

“Abbiamo portato a casa un risultato positivo, su un campo difficile come quello del Cadimare, grazie a una grande prestazione di tutta la squadra – afferma Stefanzl – voglio fare i complimenti ai cinque fuoriquota in campo, ragazzi validi, umili, che ascoltano sempre i consigli di noi ‘vecchietti’ e che scendono in campo con lo spirito giusto. Sono contento per il goal, lo dedico a mio padre, sempre presente alle mie partite”.