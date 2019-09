Maltempo, fiume di grandine a Nervi. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco per il vento

Genova. Una notte decisamente movimentata quella dei Vigili del Fuoco, impegnati costantemente ad intervenire per la messa in sicurezza di alberi, cartelloni, cornicioni e persiane rotte dal forte vento che ha spazzato Genova.

In tutto 36 interventi tra Arenzano e Capoungo, con la squadre ancora impegnate in queste ore: a Nervi le situazioni più critiche, con ben tre alberi caduti su strada e disagi per la grandine. Non si registrano feriti dovuti al maltempo.

Come si vede dal contributo che ha inviato alla redazione Francesco Ciavolino, infatti, nella notte una forte grandinata ha colpito il levante cittadino, con danni alle culture e agli orti, e un fiume di ghiaccio che si è riversato sulle strade.