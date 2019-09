Lunedì a Genova il principe di Kent: omaggio alle vittime del Morandi

Genova. Il principe Michael di Kent incontra lunedì il sindaco Bucci e le autorità cittadine nell’ambito delle relazioni tra la città di Genova e il Regno Unito. Lo comunica il Comune di Genova, specificando che nel pomeriggio il principe renderà omaggio alle vittime del Morandi deponendo, con il sindaco, una corona di alloro sul luogo della tragedia.

A ricevere il principe a palazzo Tursi, sede del municipio, il sindaco Bucci, gli assessori regionali Cavo e Benveduti e il consigliere dell’ambasciata del Regno Unito in Italia Sarah Clayton. Il sindaco regalerà al principe la bandiera con la croce di san Giorgio, vessillo di Genova.

La bandiera, simbolo della Repubblica di Genova, venne concessa in uso nel 1190 ai regnanti di Londra in cambio di un tributo annuale da pagare alla Repubblica di Genova. Nel luglio 2018 proprio Bucci scherzando aveva annunciato che avrebbe chiesto alla Regina Elisabetta 247 anni di tributi arretrati visto che non è stata più pagata la concessione del vessillo dal 1771.