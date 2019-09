L’Under 16 del Basket Pegli accede al campionato d’Eccellenza

Genova. Con la vittoria al fotofinish contro Alassio per 60-58, l’Under 16 del Basket Pegli si qualifica al campionato Eccellenza in Piemonte.

Dopo la sconfitta contro il Tam Tam Torino, arriva la prima vittoria stagionale contro un compagine ben attrezzata come Alassio.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi hanno fatto un partita tenace dove non ci siamo slegati arrivando a giocarcela fino alla fine insieme con un gruppo appena formato – afferma coach Stefano Ambrosini -. Siamo arrivati a questa partita dopo un buon lavoro in palestra. Stiamo prendendo consapevolezza dei nostri limiti provando ad affrontarli e limitarli. Vincere quest’oggi è il primo passo nella crescita di questo gruppo. Vanno infine fatti i complimenti sia ad Alassio che ci ha messo in difficoltà con ottime spaziature nei primi due quarti e con un Mola sicuramente difficile da arginare e al Tam Tam Torino per la durezza difensiva e la capacità di muovere la palla armi con le quali ci hanno battuto nella giornata di sabato. Adesso testa a un campionato che sarà al tempo stesso difficile e stimolante“.

Anche il responsabile del settore giovanile Mario Alberto Conte esprime la sua soddisfazione. “È un risultato importante che restituisce continuità alla nostra programmazione sportiva con la partecipazione ai due campionati Eccellenza. Una partecipazione voluta e cercata, grazie anche alla collaborazione con il My Basket Genova. Non era facile e scontato visto che i ragazzi si sono visti per la prima volta tre settimane fa e quindi va grande merito a loro ed all’ottimo lavoro dello staff tecnico”.