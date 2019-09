L’Olympia non sbaglia un colpo e mette in bacheca il 1° Torneo PSA

Genova. Esordio stagionale praticamente perfetto per l’Olympia di coach Matteo Zanoni.

Tre partite ed altrettante vittorie contro Prochimica Virtus Biella, Arredo Frigo Acqui Terme e Dolcos Volley Busnago. Un totale di 13 punti che permette alle gemovesi di aggiudicarsi la prima edizione del Torneo PSA.

Ad aprire le danze sono proprio le leonesse gialloblù che battono 3-0 Acqui Terme nella prima gara del torneo: 3-0 e primi tre punti in classifica. Nella seconda partita, poi, arriva il 2-1 di Biella su Busnago e nella terza la vittoria di Acqui per 2-1 su Biella.

Nel pomeriggio, seconda vittoria di giornata per le genovesi, stavolta per 2-1 contro Busnago. Stesso risultato anche per Acqui Terme che batte Busnago ed infine il successo, l’ultimo di giornata, della PSA contro Biella.

Con questi risultati, la classifica finale del 1° Torneo PSA vede l’Olympia vincitrice con 13 punti, Virtus Biella al secondo posto con 10, Acqui Terme terza con 8 e Busnago al quarto posto con 5 punti all’attivo.