Lega, gazebo contro il governo e ZenaFest: giovedì arriva l’ex vicepremier Salvini

Genova. E’ campagna elettorale piena per Lega dopo il ribaltone governativo ed anche – in Liguria – in vista delle elezioni regionali della prossima primavera. In piazza della Vittoria da giovedì 26 a domenica 29 settembre va in scena lo ZenaFest, la festa della Lega che si tiene da qualche anno in piazza della Vittoria.

Una festa che la Lega si aprirà alle 20 di giovedì 26 settembre proprio con il segretario ed ormai ex vicepremier Matteo Salvini. L’appuntamento è alle 20.

Salvini sarà a Genova anche lunedì 23 settembre intorno alle 15 al Salone Nautico.

Questo week end invece il Carroccio sara presente in 50 piazze di tutta la Liguria per una raccolta firme “Contro il governo delle poltrone, pieno sostegno al segretario Salvini”

governo delle poltrone, pieno sostegno al segretario Salvini”

“Raccoglieremo le firme contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione, che ha tolto la parola ai cittadini -dice il segretario della Lega Liguria e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi – Con questa iniziativa vogliamo dare il più totale sostegno a Matteo Salvini perché vada avanti per il bene dell’Italia e per ridare agli italiani la possibilità di tornare a votare e di scegliere liberamente e democraticamente da chi vogliono essere governati”.

Rixi, domani pomeriggio sarà presente, dalle 16 circa, al gazebo di via XX Settembre a Genova.