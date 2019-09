Le squadre più vincenti de La Liga spagnola

Il massimo campionato spagnolo è da sempre uno tra i tornei più amati, non solo dai tifosi delle squadre che vi partecipano, ma anche e soprattutto dagli appassionati di calcio, che ne La Liga possono ammirare grandi campioni scendere in campo ogni settimana. I più grandi giocatori del recente passato, Messi e Cristiano Ronaldo su tutti (vincitori di cinque Palloni d’Oro a testa) hanno scritto pagine storiche per il calcio spagnolo ed in generale per tutto il calcio europeo; lo stesso Cristiano Ronaldo, recentemente intervistato al fianco del “rivale di una vita” ha detto che mai nel calcio due calciatori si fossero contesi per così tanto tempo consecutivamente il titolo di migliore al mondo.

Protagoniste indiscusse del nuovo millennio in Europa, le squadre spagnole offrono, nel loro campionato, partite altamente spettacolari, con risultati spesso roboanti, che mandano in visibilio i tifosi. Ecco i dettagli le squadre più vincenti nella Liga spagnola.

Real Madrid

Non potevamo che iniziare con i Blancos, la squadra del Re e della Capitale, che detiene il record di trionfi nella massima divisione spagnola, ben 33. La bacheca del Real Madrid essere sicuramente solida per poter reggere il peso di 19 Coppe del Re, 1 Coppa della Liga, 10 Supercoppe di Spagna: e questi sono soltanto i titoli conquistati in terra iberica. A questi vanno aggiunte anche 13 Champions League (record generale), 2 Europa League, 4 Supercoppe UEFA, 3 Coppe Intercontinentali e 3 Mondiali per club.

Dati alla mano, seguendo queste informazioni, la squadra madrilena è sicuramente la più titolata di Spagna e contestualmente una delle più titolate in tutto il mondo. Per un periodo il Real venne chiamato “Galacticos” per l’enorme concentrazione di stelle che scendevano tutte insieme sul campo: ricordiamo Beckham, Figo, Roberto Carlos, Zidane ed il “Fenomeno” Ronaldo.

Barcellona

Il dualismo tra Real Madrid e Barcellona è molto di più che una semplice sfida di calcio, ma una lotta politica, sociale, culturale ed economica che ha trovato dentro gli stadi il perfetto campo di battaglia. I Blaugrana, voce dell’intera Catalogna in Spagna e nel mondo, sono saliti sul tetto de La Liga per 26 volte, vincendo anche 30 Coppe del Re e 13 Supercoppe di Spagna; per quanto riguarda gli ultimi due trofei elencati, il Barca detiene il record di vittorie.

In Europa il Barcellona ha vissuto epoche davvero splendenti, aprendo cicli di vittorie con continuità. In totale i Blaugrana hanno conquistato 4 Champions, 4 Supercoppe UEFA, 1 Mondiale per Club, senza contare i trofei minori ormai cancellati dal calendario come la Coppa delle Fiere e la Coppa delle Coppe.

Atletico Madrid

L’Atletico Madrid è stato negli ultimi anni il team che ha minacciato più volte le due grandi, Barca e Real, non solo per il titolo in Spagna, ma anche per i trionfi in Europa: resteranno infatti nella storia le finali di Champions League in un derby tutto madrileno contro il Real, entrambe perse dai Colchoneros. In totale l’Atletico Madrid ha vinto 10 La Liga, 10 Coppe del Re e due Supercoppe di Spagna, portandosi a casa anche di recente ben tre Europa League (2010/2012/2018) ed altrettante Supercoppe UEFA negli stessi anni.