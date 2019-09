Le migrazioni e il ruolo di Ong e società all’assemblea pubblica “La giusta rotta”

Genova. Le associazioni Open Arms Italia, Mediterranean Hope e Sea-Watch stanno realizzando un programma di eventi in varie città italiane ed europee in cui stanno coinvolgendo realtà locali, associazioni e scuole: un’azione collettiva di sensibilizzazione sui temi delle migrazioni nel Mediterraneo, dell’accoglienza in Europa, del salvataggio in mare e dell’ampliamento di canali d’accesso sicuri e legali verso i Paesi comunitari.

GenovaSolidale che coinvolge Camera del Lavoro, Anpi e Centro Documentazione Logos, ha accolto questo invito e organizzato l’assemblea pubblica “La Giusta Rotta”. Genova è uno dei porti più importanti del Mediterraneo e il più grande d’Italia; è uno snodo strategico del traffico marittimo dell’Europa meridionale.

L’obiettivo dell’incontro è quello di fare chiarezza sul fenomeno migratorio, al di là delle strumentalizzazioni politiche. Continuare a navigare, salvare vite e difendere i diritti e la dignità delle persone, sono gli ingredienti dell’assemblea pubblica di giovedì 26 settembre ore 17 presso il Teatro Auditorium via Garibaldi 18 (Palazzo Rosso, Genova).

E’ prevista la partecipazione di: Domenico Saguato, GenovaSolidale, Igor Magni, segretario Camera del Lavoro di Genova, Massimo Bisca presidente ANPI Genova, Domenico Megu Chionetti San Benedetto al Porto, Simohamed Kaabour Nuovi Profili, Giorgia Linardi Sea Watch, Francesco Piobbichi Mediterranean Hope, Valentina Brinis Open Arms, Alessandra Ballerini, Marco Aime, Gregorio de Falco.