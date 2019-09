Lavoratori New gel, stasera assemblea pubblica al Cap

Genova. Dopo gli scioperi degli scorsi giorni contro contratti precari e condizioni definite di sfruttamento, i lavoratori della new gel, azienda di Bolzaneto che di occupa del trasporto, questa sera si riuniranno in assemblea pubblica presso il Cap di via Albertazzi.

L’appuntamento è alle 20. Obiettivo dell’assemblea è definire le modalità per proseguire la protesta contro fra l’altro “il mancato rinnovo contrattuale a due autisti, lettere disciplinari, continue pressioni in azienda, rifiuto di riconoscere il sindacato” si legge in una nota.

A supportare i lavoratori il sindacato SìCobas, che contesta fra l’altro gli accordi firmati dalla Cisl che secondo il SiCobas non farebbero altro che sancire “contratti precari grazie ai quali per anni é stato possibile per l’azienda imporre giornate massacranti di 12 – 15 ore di lavoro, continua disponibilità al lavoro ad ogni ora del giorno e della notte, accettazione di ogni richiesta proveniente dell’azienda, subordinazione della propria vita famigliare e privata alle esigenze aziendali e di consegna della merce”.