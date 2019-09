Lavagna, in coda al pronto soccorso pretende di passare avanti, aggredendo il personale. Denunciato dai carabinieri

Genova. I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno denunciato a piede libero per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico un uomo di 24 anni.

deferito in stato di libertà per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di un servizio di pubblica necessità un operaio 24 enne palermitano residente a Cogorno (GE). L’uomo, mentre si trovava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna (GE), pretendeva di essere visitato senza attendere il proprio turno, dando in escandescenza e percuotendo due infermieri ed una dottoressa nonché ribaltando a terra numerose lettighe.