Genova. Lo stemma di Genova che spicca sulla facciata nord della Lanterna, finalmente tornato al suo antico splendore dopo un lavoro di restauro in quota senza l’utilizzo di ponteggi, poi una rivisitazione del museo, custodito al suo interno, che parte dal disegno più antico del faro, del 1300 per arrivare fino a giorni nostri ricostruendone l’evoluzione in 890 anni di storia.

Sono questi i progetti presentati in occasione delle giornate europee del patrimonio, realizzati a chiusura delle iniziative legate all’890° Anniversario del monumento, che hanno visto la Lanterna, simbolo di Genova, come principale protagonista.

Foto 2 di 2



E poi i progetti futuri, come quelli anticipati dal Sindaco di Genova, Marco Bucci che immagina una pista ciclabile che dalla lanterna, attraverso la passeggiata pedonale, potrà arrivare fino a Boccadasse. “Questo è un grande orgoglio di Genova – ha ricordato il primo cittadino – e la Lanterna è una delle cose che vogliamo recuperare. Oggi dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per arrivare dove siamo oggi e noi organizzeremo un team di lavoro dedicato alla lanterna per dare il massimo supporto”.

Gli interventi sono stati resi possibili grazie all’unione tra pubblico e privato, che ha visto il sostegno di Compagnia di San Paolo per il bando “I luoghi della cultura 2018”, vinto da Fondazione Labò, e di SLAM per il progetto “Insieme per la Lanterna”.