Lagaccio, picchia e rapina la sua ex fidanzata: arrestato

Genova. Lei lo voleva lasciare e lui ha reagito in modo violento, prima minacciandola, poi alzando le mani e infine derubandola.

E’ successo ieri pomeriggio in via Del Lagaccio. La ragazza, appena si è resa conto che la situazione era degenerata, si è chiusa in bagno e ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno sorpreso il violento ancora sulle scale, con in mano il borsello della fidanzata.

Lei è finita in ospedale con sette giorni di prognosi, per lui sono scattate le manette e il rito per direttissima.